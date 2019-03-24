В ходе дорожного конфликта на улице Дзержинского автомобилисту откусили палец

24 Март 18:01 2019-03-24T18:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Дикий случай произошел накануне в Московском районе Калининграда.

По словам калининградца Владимир Кириленко, в субботу, 23 марта, на улице Дзержинского произошел дорожный конфликт, в ходе которого отцу Владимира злоумышленник... откусил палец. Соответствующий пост Владимир разместил в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети в "ВКонтакте".

Попутно Кириленко поинтересовался, могут ли его отцу, оставшемуся без пальца, дать инвалидность. На это пользователи паблика единодушно ответили, что нет: мол, палец не является жизненно важным органом, а его потеря классифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU