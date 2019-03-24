2019-03-24T18:43:06+03:00
Происшествия

По дороге возле нового стадиона в Калининграде поползла трещина

Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Калининградцы заметили трещину на дороге возле нового стадиона в Калининграде на Октябрьском острове. Соответствующее сообщение размещено в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".

"А давно на стадионе треснул и волной "пошел" асфальт?", - написала калининградка и прикрепила в подтверждение своих слов две фотографии трещины на проезжей части.

В комментариях к посту пользователи написали, что трещина появилась не вчера, а в конце прошлого года. Причем вначале асфальт пошел волнами, а затем треснул. Ремонтных работ до сих пор не проводилось.

Ранее калининградские СМИ сообщали, что менее, чем через год после чемпионата мира по футболу появились неровности на тротуарах на Октябрьском острове.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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