Страдающий психическими расстройствами житель Гусева скрылся от следствия

24 Март 20:27 2019-03-24T20:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция объявила в розыск скрывшегося от следствия жителя Гусева Николая Бержискаса, родившегося в 1968 году.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, Бержискас страдает психическими расстройствами, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству.

Его приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, носит бороду. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба, на груди татуировка в виде сердца.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Николая Бержискаса, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU