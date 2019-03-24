2019-03-24T20:35:15+03:00
Спорт

Калининградские волейболистки уступили московскому "Динамо" в пяти сетах

Кирилл Алексеев
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В воскресенье прошли матчи 22-го тура женской Суперлиги по волейболу. Лидер чемпионата - калининградский "Локомотив" - встречался в Москве с волейболистками "Динамо".

Игра получилась очень упорной, о чем свидетельствует счет на табло. Чтобы выявить победителя встречи, потребовалось пять сетов. В первом сете победу одержали хозяйки площадки, второй и третий остались за калининградскими девушками. В пятом "Динамо" удалось свести матч к овертайму, в котором со счетом 15:13 москвички одержали верх.

После этой игры "Локомотив" опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а "Динамо" наоборот поднялось на первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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