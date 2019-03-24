Умер старший сын Николая Цуканова
Юрий Цуканов.Фото: Facebook
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В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Причиной смерти 31-летнего Юрия Цуканова стало онкологическое заболевание.
Юрий Цуканов в 2016-2019 годы занимал должность директора спортивного комплекса "Янтарный" в Калининграде.
"Комсомольская правда" в Калининграде и медиагруппа "Западная пресса" выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
ИСТОЧНИК KP.RU