Умер старший сын Николая Цуканова

24 Март 21:10 2019-03-24T21:18:14+03:00

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В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Причиной смерти 31-летнего Юрия Цуканова стало онкологическое заболевание.

Юрий Цуканов в 2016-2019 годы занимал должность директора спортивного комплекса "Янтарный" в Калининграде.

"Комсомольская правда" в Калининграде и медиагруппа "Западная пресса" выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU