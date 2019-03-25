Калининградцы, выступающие против сноса моста на Дачной улице, провели рядом с ним субботник

СЕГОДНЯ 01:33 2019-03-25T01:37:01+03:00

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В субботу 23 марта в Калининграде рядом с мостом на улице Дачной прошел субботник, в ходе которого шестеро горожан собрали 22 мешка мусора с прилегающей к переправе территории.

Акция была организована для привлечения внимания городских властей к объекту, который может быть снесен из-за строительства дороги. Ранее мост на Дачной рекомендовали включить в список памятников архитектуры на общественном совете при службе охраны объектов культурного наследия региона. Экспертная комиссия единогласно поддержала это решение.

Организаторы субботника сообщают также, что на мосту во время субботника были прочищены три ливневки, с моста был убран лишний грунт и засыпаны булыжниками ямы.

- К сожалению, это только небольшая часть работы, необходимой для приведения моста в надлежащий вид и подготовки к реставрационным работам, - говорят активисты. - Поэтому в ближайшее время мы проведем еще один субботник на улице Дачной. Приглашаем всех, кому не безразлична экология, внешний вид нашего города и сохранение уникального моста, присоединиться.

ИСТОЧНИК KP.RU