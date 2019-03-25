Литовец пытался провезти в Калининградскую область 367 упаковок лекарств, но его задержали поляки

СЕГОДНЯ 02:11 2019-03-25T02:11:30+03:00

Мужчина спрятал медикаменты в 16 банок, которые он запихнул в топливный бак

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Во вторник 19 марта таможенники погранперехода в Голдапе задержали водителя автомобиля «Фольксваген Шаран» и выяснили во время проверки, что мужчина пытался провезти лекарства, которые он спрятал в бензобаке.

Как сообщает сайт польского культурного центра, в топливном баке автомобиля, за рулем которого был гражданин Литвы, нашли 16 плотно закрытых стеклянных банок с лекарствами. В общей сложности 367 упаковок лекарственных препаратов, в том числе таблеток, которые в Польше выдаются только по рецепту врача, удалось извлечь только после вскрытия и откачки топлива.

Литовец был наказан денежным штрафом в размере 1500 злотых, а лекарства попали в таможенный депозит. Как сообщает национальная казначейская администрация, это уже восьмая в этом году попытка контрабанды лекарственных средств, обнаруженных таможенниками из Голдапа.

ИСТОЧНИК KP.RU