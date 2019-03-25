2019-03-25T10:09:23+03:00
Общество

Калининградская полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнюю Марину Шевченко. Накануне днем девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, красные волосы, глаза карие.

Была одета: светлое клетчатое пальто, серая толстовка с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Шевченко Марины, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 302-506 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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