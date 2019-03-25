Под Озерском сгорел автомобиль «Ауди», в Черняховске – микроавтобус
.Фото: Александр КАТЕРУША
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За один вечер воскресенья 24 марта в Калининградской области случилось два пожара – сгорели два автомобиля.
Так, в 20.33 поступило сообщение о том, что горит машина в городе Черняховске. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в районе дома № 7 на Гусевском шоссе полностью выгорел микроавтобус.
Тем же вечером в 21.10 очевидцы позвонили из поселка Чистополье Озерского района. На поселковой улице Школьной выгорел автомобиль «Ауди-100».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU