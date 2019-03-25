2019-03-25T10:15:10+03:00
Происшествия

Под Озерском сгорел автомобиль «Ауди», в Черняховске – микроавтобус

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

За один вечер воскресенья 24 марта в Калининградской области случилось два пожара – сгорели два автомобиля.

Так, в 20.33 поступило сообщение о том, что горит машина в городе Черняховске. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в районе дома № 7 на Гусевском шоссе полностью выгорел микроавтобус.

Тем же вечером в 21.10 очевидцы позвонили из поселка Чистополье Озерского района. На поселковой улице Школьной выгорел автомобиль «Ауди-100».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградца ударили ножом за отказ дать закурить
Калининградцу не удалось провезти в Польшу 730 пачек сигарет
На ул. Куйбышева в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка
Калининградская полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу
Литовец пытался провезти в Калининградскую область 367 упаковок лекарств, но его задержали поляки
Калининградцы, выступающие против сноса моста на Дачной улице, провели рядом с ним субботник
Умер старший сын Николая Цуканова
Калининградские волейболистки уступили московскому "Динамо" в пяти сетах
Страдающий психическими расстройствами житель Гусева скрылся от следствия
По дороге возле нового стадиона в Калининграде поползла трещина
В ходе дорожного конфликта на улице Дзержинского автомобилисту откусили палец
Абоненты компании "ТИС-Диалог" в Калининграде снова остались без интернета
Калининградская "Балтика" сыграла вничью с воронежским "Факелом"
Лидер калининградских комунистов ушел в отставку - он возглавлял обком КПРФ 15 лет
Экстремал из Зеленоградска установил мировой рекорд, прыгнув обнаженным с парашютом в Якутии
Житель Пионерского украл у пенсионерки шкатулку с золотом
В Калининграде родственники и полиция разыскивают 13-летнего школьника
Калининградские пожарные 38 раз за сутки выезжали на тушение палов травы
В Калининграде и Светлом горели грузовики
При пожаре на ул. Харьковской в Калининграде погиб 8-летний мальчик
Калининградка отсудила у подрядчика свыше 800 тыс рублей за некачественный ремонт крыши