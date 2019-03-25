Калининградцу не удалось провезти в Польшу 730 пачек сигарет
Калининградские таможенник задержали партию сигарет, которые незаконно пытались провезти в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
На переходе в Мамоново водитель «Шкоды» заявил, что не имеет тваров, подлежащих декларированию. . Однако в ходе таможенного досмотра за обшивкой всех четырех дверей, а также под обшивкой пола на водительском месте и за правым задним крылом были обнаружены 730 пачек сигарет марки «Tennesie American Blend».
- Доступ к сокрытым от таможенного контроля товарам стал возможен только после демонтажных работ, - сообщили в пресс-службе таможни.
На водителя завели административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров». Сигареты и автомобиль изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU