Калининградцу не удалось провезти в Польшу 730 пачек сигарет

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-25T10:23:54+03:00

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Калининградские таможенник задержали партию сигарет, которые незаконно пытались провезти в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

На переходе в Мамоново водитель «Шкоды» заявил, что не имеет тваров, подлежащих декларированию. . Однако в ходе таможенного досмотра за обшивкой всех четырех дверей, а также под обшивкой пола на водительском месте и за правым задним крылом были обнаружены 730 пачек сигарет марки «Tennesie American Blend».

- Доступ к сокрытым от таможенного контроля товарам стал возможен только после демонтажных работ, - сообщили в пресс-службе таможни.

На водителя завели административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров». Сигареты и автомобиль изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU