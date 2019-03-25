Калининградца ударили ножом за отказ дать закурить

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-25T10:26:30+03:00

Тяжело ранивший горожанина 32-летний мужчина собирался улететь из региона, но был задержан в аэропорту

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Обычный диалог в духе «Дай закурить! – Нету!» в продуктовом магазине на улице Нарвской в Калининграде обернулся кровопролитием. В ответ на отказ 32-летний мужчина выхватил нож и вонзил его в живот противнику, после чего скрылся. О произошедшем полицейским сообщили из больницы, куда был доставлен пациент с проникающим ранением брюшной полости.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, оперативники сумели выйти на след подозреваемого. Как выяснилось, он успел приобрести билеты на самолет, явно собираясь скрыться за пределами области. Перехватить и задержать поножовщика удалось уже в зале ожидания аэропорта «Храброво».

За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU