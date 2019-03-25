Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-25T10:50:40+03:00

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Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким Юрия Цуканова. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

- Умер Юра Цуканов, сын Николая Николаевича Цуканова. Мои соболезнования всем родным и близким. Мы будем помнить Юру умным, целеустремленным и справедливым, настоящим, - написал Антон Алиханов.

Старший сын экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова Юрий скончался в воскресенье, 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU