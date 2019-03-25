В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до вечера не будет света в ряде домов на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 22 часов электричество отключено на ул. Проф. Баранова 30, 32, ул. Горького 2, ул. Черняховского 15.
Холодной воды из-за проведения работ на 200-мм водоводе до 17 часов не будет в домах на ул. Дм. Донского 12,18, 20, ул. Серж. Колоскова 10 (шк.№47).
ИСТОЧНИК KP.RU