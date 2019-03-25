Калининградец выиграл юниорский Кубок Европы по шорт-треку

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-25T11:09:07+03:00

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В немецком Ростоке собрались 160 конькобежцев-юниоров, которые выступили в финальном этапе Кубка Европы по шорт-треку.

Россию представил калининградец Илья Толпыго. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он дебютировал на этом уровне и с первого раза первенствовал по сумме выступлений на трех дистанциях.

Илья опередил в итоговом протоколе соперников из Италии, Норвегии, Чехии, Польши, Венгрии, Латвии, Великобритании, Нидерландов, Германии и Бельгии. Он стал четвертым, первым и вторым на 500, 777 и 1000 метрах соответственно. Что стало лучшим результатом среди россиян на этом турнире.

Илья Толпыго – победитель международных и отечественных стартов Илья Толпыго. Он –спортсмен региональной спортивной школы по зимним видам спорта.

Интересно, что в Ростоке от Калининграда выступали не только Илья, но и Виталий Карпов с Варварой Митрофановой. Занять призовые места им не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU