Мэр Калининграда выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова
Мэр Калининграда Алексей Силанов выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова. Его опубликовала пресс-служба мэрии города:
«Уважаемый Николай Николаевич! Выражаю глубокое соболезнование в связи с безвременной кончиной Вашего сына Юрия. Калининградцы сочувствуют Вашему горю и выражают искреннюю поддержку Вам и Вашей семье. Невозможно примириться с потерей близкого человека, который только начинал взрослую жизнь. Никакие слова не воскресят родного человека. Разделяю Вашу скорбь. Вечная память Юрию.
Глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов.»
Старший сын экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова Юрий скончался в воскресенье 24 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU