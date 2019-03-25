Мэр Калининграда выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-25T11:29:30+03:00

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Мэр Калининграда Алексей Силанов выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова. Его опубликовала пресс-служба мэрии города:

«Уважаемый Николай Николаевич! Выражаю глубокое соболезнование в связи с безвременной кончиной Вашего сына Юрия. Калининградцы сочувствуют Вашему горю и выражают искреннюю поддержку Вам и Вашей семье. Невозможно примириться с потерей близкого человека, который только начинал взрослую жизнь. Никакие слова не воскресят родного человека. Разделяю Вашу скорбь. Вечная память Юрию.

Глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов.»

Старший сын экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова Юрий скончался в воскресенье 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU