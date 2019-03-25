СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-25T11:46:12+03:00

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В Калининградскую область прилетели аисты. Птиц в минувшие выходные заметили в поселке Кумачево Зеленоградского района. Информацию об этом вместе с фотографией опубликовали в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Кроме того, как сообщили «Комсомолке» очевидцы, аистов видели в поселке Холмогоровка под Калининградом.

Птицы были также замечены на гнездах под Светлогорском и в Краснознаменском районе.

- Аисты прилетают, как только позволяют погодные условия и корм доступен, - говорит орнитолог Исмаил Нигматуллин. - Весной высока конкуренция, птицам важно прилететь и успеть занять участки. Чем раньше аисты прибудут, тем выше их шансы вывести потомство в благоприятных условиях.

Известно, что аисты моногамны – партнеры выбирают друг друга на всю жизнь и распасться этот союз может только в случае гибели одной из птиц. В выборе жилища они тоже постоянны, обычно возвращаются именно в те гнезда, в которых жили предыдущие годы. Впрочем, молодые аисты, прилетев в незнакомое место, строят себе новые обиталища. Обычно делают это на столбах, крышах, развалинах, водонапорных башнях. Но не только. Так, в поселке Большие Бережки Славского района, возле развалин старой кирхи, ежегодно формируется большая аистовая колония. Там они живут, в том числе, на высоких деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU