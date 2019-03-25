2019-03-25T11:46:12+03:00
Дом. Семья

В Калининградскую область прилетели аисты

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Аист в Зеленоградском районе.Аист в Зеленоградском районе.Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
Изменить размер текста:

В Калининградскую область прилетели аисты. Птиц в минувшие выходные заметили в поселке Кумачево Зеленоградского района. Информацию об этом вместе с фотографией опубликовали в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Кроме того, как сообщили «Комсомолке» очевидцы, аистов видели в поселке Холмогоровка под Калининградом.

Птицы были также замечены на гнездах под Светлогорском и в Краснознаменском районе.

- Аисты прилетают, как только позволяют погодные условия и корм доступен, - говорит орнитолог Исмаил Нигматуллин. - Весной высока конкуренция, птицам важно прилететь и успеть занять участки. Чем раньше аисты прибудут, тем выше их шансы вывести потомство в благоприятных условиях.

Известно, что аисты моногамны – партнеры выбирают друг друга на всю жизнь и распасться этот союз может только в случае гибели одной из птиц. В выборе жилища они тоже постоянны, обычно возвращаются именно в те гнезда, в которых жили предыдущие годы. Впрочем, молодые аисты, прилетев в незнакомое место, строят себе новые обиталища. Обычно делают это на столбах, крышах, развалинах, водонапорных башнях. Но не только. Так, в поселке Большие Бережки Славского района, возле развалин старой кирхи, ежегодно формируется большая аистовая колония. Там они живут, в том числе, на высоких деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Greenpeace России проведет в Калининграде бесплатный семинар, посвященный палам травы в полях
В январе в Калининградской области произошло 13 самоубийств
На выходных в Калининградской области задержали 28 пьяных водителей
Житель Калининграда поджег дверь квартиры своей гражданской жены
Директор «Калининградтеплосети» написал заявление об увольнении
Торговавший телефонами в калининградской колонии офицер уволен со службы
Калининградец, ударом кулака убивший противника в драке, не смог обжаловать приговор
Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание
Калининградец задолжал за электричество почти 120 тысяч рублей
Очевидцы сообщили о сбитом насмерть пешеходе на пр. Калинина
В Калининграде разыскивают телефонного вора
В Калининграде собрали больше 100 тысяч рублей для девочки, на которую упал шкаф
Калининградские заключенные взялись за разведение перепелок
Общегородской субботник пройдет в Калининграде 20 апреля
Под Калининградом «Ауди» опрокинулась в кювет
В Калининграде БМВ сбил пешехода и скрылся
На выходных саперы Балтфлота обезвредили четыре боеприпаса времен войны
Калининградца сбили на автостоянке на ул. Согласия
Эксперты оценили доступность ипотеки в Калининградской области
Мэр Калининграда выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова
Калининградец выиграл юниорский Кубок Европы по шорт-треку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды
Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью сына Николая Цуканова
В Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист
Калининградца ударили ножом за отказ дать закурить
Калининградцу не удалось провезти в Польшу 730 пачек сигарет