Эксперты оценили доступность ипотеки в Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-25T11:53:53+03:00

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Калининградская область заняла 53-е место среди российских регионов по доступности ипотеки. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

Эксперты подсчитали долю семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку. В 2017 году таких семей в регионе оказалось 20,2%, в 2018 году – уже 27%.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы.

Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%

ИСТОЧНИК KP.RU