На выходных саперы Балтфлота обезвредили четыре боеприпаса времен войны

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-25T12:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные военные саперы обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

122-мм артиллерийский снаряд был обнаружен в микрорайоне А. Космодемьянского, 82-мм минометная мина обезврежена в микрорайоне «Сельма» в Калининграде. Кроме того, саперы обезвредили 75-мм артиллерийский снаряд в поселке Новая Холмогоровка под Зеленоградском и 82-мм минометную мину на улице Пограничной в Багратионовске.

- Все опасные находки были обнаружены при проведении строительных работ. Военнослужащие вывезли боеприпасы на полигоны, где уничтожили методом подрыва, - отметили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU