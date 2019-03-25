На выходных саперы Балтфлота обезвредили четыре боеприпаса времен войны
В минувшие выходные военные саперы обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
122-мм артиллерийский снаряд был обнаружен в микрорайоне А. Космодемьянского, 82-мм минометная мина обезврежена в микрорайоне «Сельма» в Калининграде. Кроме того, саперы обезвредили 75-мм артиллерийский снаряд в поселке Новая Холмогоровка под Зеленоградском и 82-мм минометную мину на улице Пограничной в Багратионовске.
- Все опасные находки были обнаружены при проведении строительных работ. Военнослужащие вывезли боеприпасы на полигоны, где уничтожили методом подрыва, - отметили в пресс-службе Балтфлота.
ИСТОЧНИК KP.RU