В Калининграде БМВ сбил пешехода и скрылся
Инцидент произошел ранним воскресным утром на автомобильной стоянке
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В седьмом часу утра минувшего воскресенья, 24 марта на территории автостоянки, расположенной на улице Согласия в Калининграде под колеса автомобиля марки БМВ попал 26-летний пешеход. Водитель транспортного средства предпочел не дожидаться полиции, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, скрывшись с места ДТП.
У пострадавшего горожанина диагностировали телесные повреждения, улепетнувшего автовладельца разыскивают правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU