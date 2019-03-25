В Калининграде БМВ сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-25T12:24:50+03:00

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В седьмом часу утра минувшего воскресенья, 24 марта на территории автостоянки, расположенной на улице Согласия в Калининграде под колеса автомобиля марки БМВ попал 26-летний пешеход. Водитель транспортного средства предпочел не дожидаться полиции, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, скрывшись с места ДТП.

У пострадавшего горожанина диагностировали телесные повреждения, улепетнувшего автовладельца разыскивают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU