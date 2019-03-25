Под Калининградом «Ауди» опрокинулась в кювет

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-25T12:31:25+03:00

Водитель машины был пьян и не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Куда именно понесло 21-летнего водителя «Ауди» в половине седьмого часа утра 24 марта – не сообщается. Но в Нестеровском районе пьяный молодчик уверенно сел за руль иномарки стартовал по направлению к райцентру.

Добраться до места назначения возомнившему себя шумахером калининградцу было не суждено. На 145 километре автодороги А-229 «аудюха» не вписалась в правый поворот, вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась в правый по ходу движения кювет. Трезвел незадачливый автогонщик уже в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU