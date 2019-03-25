Общегородской субботник пройдет в Калининграде 20 апреля
С 1 по 30 апреля в Калининграде пройдет весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
- К майским праздникам в Калининграде приведут в порядок зеленые зоны и места массового отдыха. Общегородской субботник пройдет 20 апреля. В нем примут участие сотрудники предприятий и организаций Калининграда, администрация города, ЖЭУ, управляющие компании, а также активисты из числа горожан, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы по весенней уборке также будут организованы в городских парках и скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU