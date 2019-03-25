2019-03-25T12:39:43+03:00
Общество

Калининградские заключенные взялись за разведение перепелок

На их участке уже насчитывается более 100 птиц
Иван МАРКОВ
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В поселке Славяновка Багратионовского района Калининградской области, на территории исправительной колонии №13 области налажен выпуск нового вида продукции – перепелиных яиц. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области, в настоящее время на участке уже насчитывается более 100 птиц.

- На территории учреждения создана необходимая база для инкубации яиц и выращивания перепелов, - сообщает подробности пресс-служба. - Решение о создании такого участка возникло в самой исправительной колонии и было организовано по инициативе сотрудников центра трудовой адаптации осужденных. В ИК-13 объяснили свой выбор – перепелиные яйца являются лидерами по содержанию калия, фосфора, железа, магния и натрия, то есть гипоаллергены и полезны для здоровья.

Первыми потребителями, попробовавшими выпускаемую продукцию, стали жители поселка Славяновка. Как оказалось, яйца пользуются у них большим спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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