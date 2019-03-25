В Калининграде собрали больше 100 тысяч рублей для девочки, на которую упал шкаф
В Калининграде за три дня после объявления о начале сбора денег для 14-летней Камилы Разиньковой, получившей травму позвоночника, собрали больше 114 тысяч рублей.
Об этом сообщает благотворительный фонд «Берег надежды».
Оставшаяся сумма к сбору — 82 тысяч 518 рублей. Средства необходимы на месячное пребывание Камилы и ее мамы в отдельном боксе Института им. Турнера в Санкт-Петербурге и на авиабилеты.
Как сообщили организаторы сбора региональный Минздрав обещал компенсировать затраты на перелет из Калининграда до Санкт-Петербурга.
Операция в Институте им. Турнера и все восстановительные процедуры для Камилы бесплатны.
5 марта, напомним, на Камилу в комнате школе-интерната (ШИЛИ), в котором она учится, упал шкаф. Девочка получила перелом позвоночника.
В ночь на 6 марта девочке сделали экстренную операцию. Потом была поездка в Санкт-Петербург, еще одна операция.
Реквизиты для сбора – на сайте Фонда https://bereg-nadejdy.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU