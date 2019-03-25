В Калининграде разыскивают телефонного вора
В хищении мобильного телефона из больницы подозревается 30-летний мужчина
Знающих местонахождение этого человека просят звонить в полицию.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция установила личность подозреваемого в краже из больницы в Ленинградском районе Калининграда. Как выяснилось, мобильный телефон из приемного покоя медучреждения тиснул некий Лазаренко Денис Владимирович, 1989 года рождения. Мужчина объявлен в розыск.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Дениса Лазаренко, предлагают незамедлительно обратиться в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 55-46-02 (уголовный розыск), 55-45-02, 55-45-03 (дежурная часть), 112 или 02. Конфиденциальность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU