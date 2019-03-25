Калининградец задолжал за электричество почти 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-25T13:27:31+03:00

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В Славском районе вполне предсказуемо завершился конфликт одного из местных жителей и акционерного общества «Янтарьэнерго». Последнее еще в 2016 году отрубило свет злостному неплательщику. Но в ходе проверки, проведенной в декабре прошлого года, установило, что обесточенный гражданин сумел самостоятельно вновь подключиться к электрическим сетям. Всю «сумму неосновательного обогащения» в размере 118 446 рублей и 6 копеек было решено взыскать по суду.

- В судебное заседание ответчик не явился, на момент рассмотрения дела стоимость бездоговорного потребления по акту неучтенного потребления не оплатил, - сообщили в пресс-службе Славского райсуда. - Изучив материалы дела в совокупности с предъявленными доказательствами, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований.

В итоге с ответчика было решено взыскать не только всю до копейки задолженность за электроэнергию, но еще и 3 569 рублей судебной пошлины.

Горе проигравшим!

ИСТОЧНИК KP.RU