СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-25T13:30:10+03:00

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Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта. Как сообщает пресс-служба «Храброво», расписание будет действовать до 26 октября.

Сообщается, что по новому расписанию начнут работать авиакомпании, изменятся время и частота вылетов, начнет выполняться чартерная программа.

В летнем сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 17 авиакомпаний (12 отечественных и 5 иностранных) по 26 внутренним и международным регулярным направлениям.

Регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Липецком, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Минском, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Варшавой, Анталией, Берлином и Ригой.

Чартерная программа начнется 8 апреля и завершится 26 октября. Запланированы рейсы в Анталию, Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Энфиду и Монастир (Тунис).

ИСТОЧНИК KP.RU