2019-03-25T13:45:37+03:00
Происшествия

Калининградец, ударом кулака убивший противника в драке, не смог обжаловать приговор

Ранее суд отправил отца троих детей на семь лет в исправительную колонию строгого режима
Игорь ОРЕХОВ
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Безуспешной оказалась попытка калининградца, который ударом кулака убил человека, обжаловать судебный приговор в вышестоящих инстанциях.

Роковой конфликт произошел в ночь с 14 на 15 февраля 2015 года возле одного из развлекательных комплексов Калининграда. В завязавшейся драке один из ее участников ударил другого в область шеи и был очень удивлен, когда упавший оппонент так и не смог вновь подняться на ноги. Как позже установили судмедэксперты, смерть бедняга скончался от рефлекторной остановки сердечной деятельности, обусловленной механической травмой шеи. Проще говоря, причиной его гибели стал тот самый роковой удар кулаком.

Уголовное дело, возбужденное по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» рассматривал Ленинградский районный суд. Подсудимому дали семь лет в колонии строгого режима. Только отсутствие предыдущей судимости и наличие у него на иждивении троих несовершеннолетних детей спасло мужчину от более сурового наказания. Кроме того, суд взыскал с виновного компенсацию морального вреда - по 600 тысяч рублей каждому из трех родственников потерпевшего (одной из потерпевших подсудимый возместил ущерб добровольно до постановления приговора).

- Данный приговор был обжалован адвокатом осужденного, - сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда. - Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы жалобы, заслушав выступления участников процесса, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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