Торговавший телефонами в калининградской колонии офицер уволен со службы

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-25T13:54:24+03:00

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Региональное Управление СКР еще не закончило расследование деятельности замначальника исправительной колонии №9, который фарцевал сотовыми телефонами среди осужденных, выручив на этом 65 тысяч рублей, а первые результаты в уголовном деле уже имеются.

- Следователем следственного отдела по Центральному району Калининграда в адрес начальника УФСИН России по Калининградской области было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, - напомнила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В рассмотрении указанного преставления следователь принял участие лично. По результатам рассмотрения представления руководством УФСИН принято решение об увольнении подозреваемого со службы в уголовно-исполнительной системе.

Вдобавок к этому еще пятеро сотрудников «девятки» из числа ее руководящего состава предупреждены о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU