Директор «Калининградтеплосети» написал заявление об увольнении

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-25T14:05:06+03:00

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Директор муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Эдуард Куровский написал заявление об увольнении. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердила руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

- Он написал заявление в пятницу, - сообщила Вербицкая. – При этом, до 30 марта он будет в отпуске. Кроме того, Алексей Николаевич Силанов сейчас в отпуске, и он заявления Куровского пока не подписывал. В заявлении директора «Калининградтеплосети» написано, что последний день его работы – 15 апреля.

По словам Вербицкой, исполнять обязанности директора будет главный инженер предприятия Александр Салмин.

- Так как глава сейчас в отпуске, кандидатуры на замену Куровскому пока не рассматривались, - добавила руководитель пресс-службы.

Источник на самом муниципальном предприятии сообщил «Комсомолке», что сотрудники, подключенные к внутренней рассылке, получили сообщение, в котором говорится, что Куровский останется директором до 30 марта, правда будет находиться до этого числа в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU