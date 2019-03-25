2019-03-25T14:15:14+03:00
Происшествия

Житель Калининграда поджег дверь квартиры своей гражданской жены

Вовремя прибывшие пожарные не дали огню охватить жилой дом на Фортовой дороге
Игорь ОРЕХОВ
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На Фортовую дорогу, что в Ленинградском районе Калининграда пожарные мчались с максимально возможной скоростью. Еще бы: не сарай какой-нибудь горел – жилой дом! Поэтому и следственно-оперативная группа полиции по указанному адресу прибыла сразу вслед за огнеборцами.

К счастью, все оказалось не так страшно, как могло бы. Обгорела входная дверь одной из квартир да оказался закопчен подъезд здания. Ущерб – 180 тысяч рублей. Но самое интересное, что в данном случае имел место умышленный поджог. Здешний обитатель (к слову, ранее судимый) поссорился со своей сожительницей и в отместку решил подпустить ей красного петуха.

Теперь к своим 30 уголовник вполне может прибавить еще пять лет за решеткой. Именно такой срок полагается, по закону, за «умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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