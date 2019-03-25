На выходных в Калининградской области задержали 28 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-25T14:33:24+03:00

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В субботу и воскресенье в Калининградской области проходила операция «Контроль трезвости», в ходе которой инспекторы ГИБДД выявили 28 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пятеро водителей попались пьяными за рулем, уже будучи лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU