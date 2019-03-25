В январе в Калининградской области произошло 13 самоубийств

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-25T14:22:52+03:00

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В январе 2019 года 13 жителей Калининградской области покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщает региональное управления Росстата. В январе 2018 года в регионе было зарегистрировано 8 суицидов.

В дорожно-транспортных происшествиях в первый месяц года погибли 15 человек, годом ранее – 13 погибших.

Увеличилось в Калининградской области и число убийств. Если в январе 2018 года в регионе было зарегистрировано одно убийство, в этом году – сразу шесть. Еще пять человек погибли от случайного отравления алкоголем, в январе прошлого года таких случаев было четырнадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU