Greenpeace России проведет в Калининграде бесплатный семинар, посвященный палам травы в полях

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-25T14:36:36+03:00

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В конце этой недели в Калининграде приедет сотрудник пожарного отдела Greenpeace России Наталья Максимова. В Калининградском зоопарке она и другие эксперты от пожаротушения проведут семинар. Посвящен он будет весенним пожарам в полях, палам травы.

Как рассказали организаторы, семинар будет бесплатным. Также, не покупая билет, слушатели смогут пройти на территорию зоопарка.

На семинаре ответят на вопросы о том, почему весной все горит, и о том, можно ли потушить торфяные пожары.

Расскажут о волонтерском движении и добровольных лесных пожарных.

На вопросы слушателей ответят руководитель Общества добровольных лесных пожарных Кирилл Булашевич, сотрудник пожарного отдела Greenpeace России Наталья Максимова, добровольные лесные пожарные Андрей Шумилин и Сергей Жданов, а также Светлана Королевская из Калининградского зоопарка, которая занимается профилактикой палов травы в регионе.

Предполагается регистрация участников. Количество мест ограничено – до 70 человек.

Внимание! Сход в зоопарк для участников семинара бесплатный с 14:00 до 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU