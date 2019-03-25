Greenpeace России проведет в Калининграде бесплатный семинар, посвященный палам травы в полях
В конце этой недели в Калининграде приедет сотрудник пожарного отдела Greenpeace России Наталья Максимова. В Калининградском зоопарке она и другие эксперты от пожаротушения проведут семинар. Посвящен он будет весенним пожарам в полях, палам травы.
Как рассказали организаторы, семинар будет бесплатным. Также, не покупая билет, слушатели смогут пройти на территорию зоопарка.
На семинаре ответят на вопросы о том, почему весной все горит, и о том, можно ли потушить торфяные пожары.
Расскажут о волонтерском движении и добровольных лесных пожарных.
На вопросы слушателей ответят руководитель Общества добровольных лесных пожарных Кирилл Булашевич, сотрудник пожарного отдела Greenpeace России Наталья Максимова, добровольные лесные пожарные Андрей Шумилин и Сергей Жданов, а также Светлана Королевская из Калининградского зоопарка, которая занимается профилактикой палов травы в регионе.
Предполагается регистрация участников. Количество мест ограничено – до 70 человек.
Внимание! Сход в зоопарк для участников семинара бесплатный с 14:00 до 14:30.
ИСТОЧНИК KP.RU