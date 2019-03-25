2019-03-25T15:02:56+03:00
Общество

Алиханов не увидел «остроты» с точечной застройкой в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов не видит остроты в вопросе точечной застройки в Калининградской области. Об этом глава региона заявил в интервью изданию «Деловой Петербург».

- Вопрос с точечной застройкой, с градостроительной политикой достаточно остро стоял, когда я только входил в регион. Сейчас я такой остроты в этом вопросе не вижу, самые одиозные так и не начавшиеся стройки мы либо отрегулировали, либо вообще отменили. В целом порядка в этом вопросе стало больше, хотя, конечно, есть к чему стремиться, - сказал в интервью калининградский губернатор.

По его словам, сейчас власти стремятся к еще большему упрощению процессов, к переводу в электронный вид всех услуг в сфере градостроения.

- Все эти сервисы мы создали, но лишь 2% разрешений выдаются в электронном виде, так что мы сейчас детально разбираемся, что не так, почему такая статистика и почему люди не пользуются этими сервисами, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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