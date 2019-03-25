2019-03-25T15:26:10+03:00
Происшествия

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП на пр. Калинина в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности смертельного ДТП на проспекте Калинина в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла около 11:40. Водитель грузовика «ДАФ» при повороте направо на пр. Калинина сбил мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Личность погибшего устанавливается

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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