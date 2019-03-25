2019-03-25T16:04:07+03:00
Общество

Алиханов заявил, что настраивается на 10-летний губернаторский срок

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Антон Алиханов настраивается на 10-летний губернаторский срок. Об этом глава региона заявил в интервью изданию «Деловой Петербург».

- Сейчас у меня, конечно, не все получается, но в целом я с работой справляюсь, и планы у нас большие. Поэтому, честно скажу, настраиваюсь на планы 10-летние.Мы всю нашу программу верстали исходя из этого. Говорить о том, что мы будем порхать с ветки на ветку, с должности на должность - нет, неуместно, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Антон Алиханов добавил, что губернаторская работа, с одной стороны, сложная и где-то неблагодарная.

- Потому что спасибо ждать вообще ни за что не приходится, но, с другой стороны, это большое удовольствие — иметь возможность получать быстрый результат, иметь возможность помогать людям и видеть эффект от каких-то решений, которые ты принимаешь. Поверьте, от этого можно получать удовольствие. Пусть оно на 5 минут, а потом это опять тяжелая, неблагодарная и сложная работа, но эти минуты стоят того, чтобы трудиться, - сказал Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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