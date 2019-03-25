Новая жена заставила жителя Балтийска заплатить алименты

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-25T16:22:52+03:00

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В Балтийске новая супруга заставила местного жителя заплатить алименты ребенку от первого брака. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

23-летний мужчина по решению суда должен был платить алименты на содержание сына от первого брака. Однако балтиец в какой-то момент решил не платить и накопил долг в размере 50 тысяч рублей.

Приставы пришли к нему домой и рассказали о недостойном поведении его новой жене. К слову, ранее супруг уверял женщину, что платит алименты вовремя и задолженностей у него нет.

- После визита судебных приставов жена устроила мужу скандал за обман и уже на следующий день он прибыл в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU