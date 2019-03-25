Парусник «Седов» отметил 98-летие

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-25T16:31:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник 2 апреля легендарное учебно-парусного судное «Седов» отправится в рейс. Распоряжение о выходе было подписано правительством РФ.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, подписание документа совпало с праздником у самого парусника. В воскресение, 24 марта, «Седов» отметил свой 98-й день рождения.

Отметим, барк отправится в свой юбилейный, сотый по счету рейс, в рамках которого побывает в портах Германии, Эстонии и Польши. На 2019-2020 гг. у «Седова» и «Крузенштерна» запланированы масштабные экспедиции.

Барк Росрыболовства «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно.

Судно построено на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 г. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU