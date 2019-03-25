2019-03-25T16:36:41+03:00
Общество

В Калининграде ямочный ремонт провели на 11-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Перепады температур в зимний период негативно сказались на состоянии асфальтового покрытия. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, на минувшей неделе поддерживающий ремонт был проведён на Тенистой Аллее, Аллее Смелых, на улицах Воздушной, Химической, Зои Космодемьянской, Черниговской, Галицкого, Бассейной, Диккенса, Мусоргского и переулке Калужском.

- Масштабные работы на городских магистралях начнутся с установлением тёплой погоды, иначе асфальто-бетонная смесь остынет, пока её доставят до нужного адреса. Тем не менее, для устранения аварийности в городе постоянно ремонтируют те или иные участки дорог, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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