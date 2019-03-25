Калининградка засудила стоматологов за некачественную услугу

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-25T16:36:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Весной 2016 года жительница Калининграда обратилась в фирму «Апрель», оказывающую услуги зубопротезирования. Помимо изготовления мостовидных коронок, в перечень оказанных услуг входила и установка бюгельного протеза. Однако по факту выяснилось, что тот категорически не подходит клиентке, причем если бы только с эстетической точки зрения! Инородное тело во рту натирало десны, вызывало рвотный рефлекс и в довершение всего плохо фиксировалось.

На протяжении целого года стоматологи пытались устранить недостатки собственной работы. А потом даже изготовили новый протез, но он оказался ничуть не лучше старого, хотя также несколько раз переделывался. Наконец, терпение калининградки лопнуло и она подала в суд на горе-протезистов, потребовав не только вернуть уплаченные деньги, но и компенсацию морального вреда.

Ленинградский районный суд с исковыми требованиями согласился и взыскал с «Апреля» стоимость по договору на оказание платных медицинских услуг - 93 545 рублей, компенсацию морального вреда - 12 тысяч рублей, а также оштрафовал ответчика а несоблюдение удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя на 52 772,5 рубля. Кроме того, стоматологов обязали возместить расходы на оплату юридических услуг и по оплате комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщили в Калининградском облсуде, проигравшая процесс сторона пыталась апеллировать в высшие инстанции, однако безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU