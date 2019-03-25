В Калининграде оштрафовали ресторан сети Black Star Burger

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-25T17:03:33+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда по иску регионального управления Роспотребнадзора привлек к административной ответственности компанию «Вест плюс», владеющей расположенным на Ленинском проспекте кафе Black Star Burger. Причина - нарушение санитарных норм.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского управления Роспотребнадзора, санитарные врачи выявили следующие нарушения: загрузка товаров в кафе со двора жилого дома под окнами жителей; отсутствие автономной канализации кафе; превышение уровня шума от работы вентиляционного и технологического оборудования кафе.

- По результатам рассмотрения суд признал компанию «Вест плюс» виновной в совершении административного правонарушения и вынес постановление о назначении наказания в виде административного штрафа, не согласившись с позицией управления о необходимости назначения наказания в виде административного приостановления деятельности до устранения выявленных нарушений, - добавили в пресс-службе.

Напомним, совладельцем бренда Black Star Burger является популярный российский рэпер Тимати.

ИСТОЧНИК KP.RU