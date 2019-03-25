Калининградца обворовала уголовница, которую он пригласил в гости
Вполне предсказуемо закончились посиделки 56-летнего жителя Калининграда со случайной знакомой, которую горожанин встретил на улице и не нашел ничего лучшего, чем пригласить к себе домой.
Пробудившись наутро, хозяин жилища установил, что гостья ушла. А вместе с нею ушли принадлежавшие мужчине мобильный телефон и две тысячи рублей наличными. Пришлось и самому идти в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району – писать заявление о краже.
- Сотрудники уголовного розыска опросили соседей потерпевшего, изъяли следы рук гостьи, обследовали места возможного сбыта краденого, - рассказали об алгоритме поисков в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой – ею оказалась ранее судимая 32-летняя жительница города.
Дама прониклась к стражам порядка таким доверием, что призналась в совершении преступления и выдала похищенный гаджет.
ИСТОЧНИК KP.RU