Калининградца обворовала уголовница, которую он пригласил в гости

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-25T17:26:13+03:00

Проснувшись наутро, мужчина не обнаружил своего мобильного телефона и наличных денег

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Вполне предсказуемо закончились посиделки 56-летнего жителя Калининграда со случайной знакомой, которую горожанин встретил на улице и не нашел ничего лучшего, чем пригласить к себе домой.

Пробудившись наутро, хозяин жилища установил, что гостья ушла. А вместе с нею ушли принадлежавшие мужчине мобильный телефон и две тысячи рублей наличными. Пришлось и самому идти в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району – писать заявление о краже.

- Сотрудники уголовного розыска опросили соседей потерпевшего, изъяли следы рук гостьи, обследовали места возможного сбыта краденого, - рассказали об алгоритме поисков в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой – ею оказалась ранее судимая 32-летняя жительница города.

Дама прониклась к стражам порядка таким доверием, что призналась в совершении преступления и выдала похищенный гаджет.

ИСТОЧНИК KP.RU