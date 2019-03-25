В Калининграде пройдет выставка бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-25T18:25:06+03:00

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В Калининграде в Южном парке в воскресенье 31 марта с 12:00 до 14:00 проведут благотворительный фестиваль «Выбери друга». Его фишка – выставка животных из городских приютов.

Как говорят организаторы, на мероприятии ждут всех людей с добрыми сердцами. Дело в том, что в парке можно будет выбрать для себя питомца – забрать собаку из приюта домой. Задача волонтеров – пристроить как можно больше животных.

В программе лотерея с призами и сбор корма для животных. Еду передадут в калининградские приюты.

ИСТОЧНИК KP.RU