Мэрия: На ремонт разбитых остановочных павильонов требуется более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-25T18:33:32+03:00

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Власти Калининграда подсчитали убытки от действий вандалов. В этом году хулиганы разбили уже больше двух десятков остановочных павильонов в городе (их установили в рамках подготовке к ЧМ-2018). Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина.

- В этом году уже разбит 21 павильон, более миллиона требуется на восстановление. Ситуация - неприятная и достаточно затратная для бюджета, – говорит Кутин. - В прошлом году было разбито более 30 павильонов и на их восстановление было потрачено более 2 миллионов рублей.

Власти обращаются к свидетелям вандализма и просят сообщать о нарушениях в правоохранительные органы или в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00.

ИСТОЧНИК KP.RU