2019-03-25T19:49:00+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал три продуктовых магазина

Добычей взломщика становились продукты, сигареты и остававшаяся в кассе выручка
Игорь ОРЕХОВ
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В Славске оперуполномоченные местного угрозыска с помощью коллег из Управления уголовного розыска областного УМВД России задержали 40-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют целую серию кражах из магазинов.

Как положено, «на дело» преступник выходил по ночам и с помощью монтировки вскрывал торговые точки, как консервные банки. Добычей налетчика становились продукты, сигареты и – если в кассе оставалось что-то из дневной выручки – наличные деньги. Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, следы пальцев рук и обуви славчанин оставил в трех тамошних магазинах. Часть похищенного имущества удалось изъять при обыске на дому у задержанного.

За «кражу с незаконным проникновением в помещение» серийный вор может отправиться за решетку на следующие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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