2019-03-25T20:11:19+03:00
Туризм

Алиханов анонсировал проект "Большое побережье"

По словам губернатора, это "целый комплекс историй по развитию туристической инфраструктуры"
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В интервью изданию "Деловой Петербург" губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал проект "Большое побережье", посвященный развитию туристско-рекреационного потенциала курортных городов региона.

- Сейчас мы работаем над проектом с условным названием "Большое побережье", - сказал глава региона. - Мы по-разному сейчас пытаемся этот проект внутри называть, потому что название должно быть более красивое, но по замыслу это целый комплекс историй по развитию туристической инфраструктуры на нашем Балтийском побережье. Этот проект мы будем презентовать совсем скоро.

Ранее мы сообщали, что в правительстве России обсуждаются перспективы развития Балтийской косы - самой западной точки страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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