Самолет Калининград - Москва вернулся в "Храброво" из-за дебошира на борту
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Самолёт, осуществлявший рейс из Калининграда в московский аэропорт "Домодедово" , вынужден был вернуться в "Храброво" из-за дебошира на борту. Предположительно мужчина был пьян.
- Лайнер “Уральских авиалиний” вылетел в Домодедово по расписанию в 17:50, но вынужден был через 20 минут вернуться из-за инцидента с пассажиром, - сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. - Мужчина, из-за которого рейс задержался, снят с самолёта и передан транспортной полиции.
После этого самолет снова вылетел в Москву.
В отношении дебошира проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU