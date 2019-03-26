Пожарные 12 раз выезжали на тушение травы в полях Калининградской области

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-26T09:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области продолжается сезон палов – в полях горит трава. Только за минувшие сутки, по данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения 12 раз привлекались для ликвидации палов.

Было задействовано 44 человек и 11 единиц техники.

В предыдущий день таких выездов было 19.

Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.

На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU