Пожарные 12 раз выезжали на тушение травы в полях Калининградской области
В Калининградской области продолжается сезон палов – в полях горит трава. Только за минувшие сутки, по данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения 12 раз привлекались для ликвидации палов.
Было задействовано 44 человек и 11 единиц техники.
В предыдущий день таких выездов было 19.
Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим, который продлится до 1 апреля.
На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:
на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU