Калининградская команда пробилась в суперфинал всероссийской лиги школьного баскетбола
Соревнования прошли в Архангельске
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Архангельск принял финальные соревнования под эгидой «КЭС-БАСКЕТ», собрав 20 команд юношей и девушек из 10 Северо-Запада.
Калининградскую область представили победители областного этапа из Гусева и Чкаловска.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, впервые за 10 лет существования соревнований наши ребята прошли в суперфинал, завоевав серебро зонального этапа усилиями юношеской команды «Chiсago Boys» из школы №11.
Калининградцы выступят на всероссийском финале, который с 5 по 13 апреля пройдет в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU