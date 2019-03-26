2019-03-26T10:00:44+03:00
Звезды

В Калининграде назвали лучшие сельские учреждения культуры

Церемония награждения прошла в понедельник, 25 марта.
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Торжественное мероприятие посвятили Дню работника культуры. В минувший понедельник вечером состоялось награждение победителей конкурса среди лучших учреждений культуры на территориях сельских поселений региона, а также их работников по итогам прошлого года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителями стали: Дом культуры в поселках Переславское, Исаковская и Талпакинская модельные библиотеки.

Им вручили гранты в размере 100 тысяч рублей.

Именные денежные сертификаты получили специалист Славинского сельского ДК Надежда Лопонос, главный специалист Дубровского сельского ДК Татьяна Казаченко, библиотекарь первой категории Централизованной библиотечной системы Черняховского городского округа Елена Булас и завбиблиотекой поселка Лесное Ирина Домбровская.

В завершении вечера состоялся концерт Калининградского областного симфонического оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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